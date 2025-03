Mistrzyni świata ofiarą stalkera. Jest od niej o 40 lat starszy

Frida Karlsson prześladowania przez 65-letniego mężczyznę. Twierdzi, że zakochał się z wzajemnością

Mężczyzna stale obserwował 25-latkę, wysyłał wiadomości i dzwonił pod jej numer. Punktem kulminacyjnym był moment, kiedy będąc na zgrupowaniu na Teneryfie, biegaczka narciarska otrzymała SMS-a o treści: "Kochanie, niestety nie dojadę do Ciebie na Teneryfę, ponieważ nie zdążyłem na samolot" . Wówczas szwedzka gwiazda czuła się niekomfortowo do tego stopnia, że zdecydowała się zgłosić sprawę na policję.

Funkcjonariusze szybko zajęli się sprawą i skonfrontowali się z mężczyzną. Na jego telefonie znaleziono blisko 7300 zdjęć sportsmenki, ponad 200 wysłanych do niej wiadomości SMS oraz tyle samo połączeń telefonicznych. Ponadto ustalono, że 65-latek śledził Karlssen już od kilku miesięcy i wiele razy kręcił się w pobliżu jej miejsca zamieszkania, a także miejsc, do trenowała i brała udział w zawodach. Jak się okazało, SMS, który stalker wysłał Fridzie w trakcie zgrupowania nie był jedynie jego wymysłem. Rzeczywiście miał on w planach lot na Teneryfę - policja znalazła bowiem rezerwację na ten konkretny lot na jego nazwisko.