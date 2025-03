Nowe wieści ws. zmarłej Polki. Gwiazdor doczekał się decyzji prokuratury

Śledztwo dziennikarskie dokonane przez magazyn "Der Spiegel" wykazało, że Boateng mógł znęcać się nad swoją byłą partnerką. "Niestety, prawie złamał mi lewy kciuk" - mówiła jesienią 2019 roku w wiadomości głosowej, do której dotarli dziennikarze, Lenhardt.

Kasia Lenhardt nie żyje. Prokuratura zdecydowała

Sprawa Kasi Lenhardt rozgrzewała polskie i niemieckie media w 2021 i 2024 roku, kiedy to "Der Spiegel" postanowiło przyjrzeć się jej ponownie. Po tym, jak na początku 2021 roku będąca pod wpływem alkoholu Lenhardt rozbiła Mini Coopera należącego do Boetanga, ten miał się z nią rozstać. Potem oskarżał byłą partnerkę o szantaż i sabotowanie jego poprzedniej relacji. Niedługo później Polka została znaleziona martwa w mieszkaniu należącym do niemieckiego obrońcy. Reklama

Reklama Jerome Boateng spotyka się z Kasią Lenhardt. Po raz pierwszy pokazał wspólne zdjęcie. Wideo / INTERIA.TV

Prokuratura postanowiła przyjrzeć się sprawie Boatenga i Lenhardt pod kątem tego, co wykazało śledztwo "Der Spiegel". Matka piłkarza miała napisać maila ostrzegającego przed zachowaniami jej syna. "Mój syn od lat znęca się psychicznie i fizycznie nad kobietami, teraz Kasia Lenhardt odebrała sobie życie, a on nadal nie chce ponieść konsekwencji za swoje zachowanie" - pisała w opublikowanej wiadomości. Prokuratura postanowiła zbadać sprawę pod kątem uszkodzenia ciała, zniesławienia i przymusu. Ostatecznie jednak prokuratura zdecydowała o umorzeniu. Zastosowano się do zasady "in dubio pro reo", czyli mówiącej o tym, że w razie wątpliwości powinno się wydać wyrok/zdecydować na korzyść oskarżonego.

Agencja prasowa Spot on News podała przyczynę takiej decyzji prokuratury. "Powodem umorzenia był fakt, że sama ofiara nie mogła już zeznawać jako świadek, a obrażenia udokumentowane zdjęciami i raportem z sekcji zwłok berlińskiej prokuratury nie były same w sobie wystarczającym dowodem popełnienia przestępstwa, ponieważ nie dostarczały dowodów na to, w jaki sposób doszło do obrażeń" - przekazano. Nie uzyskano również zeznań jednego ze zgłoszonych świadków, który nigdy nie stawił się na przesłuchanie. Reklama

Jerome Boateng wydał oświadczenie

"Prokuratura w Monachium w końcu umorzyła sprawę przeciwko mnie po pięciu latach. Wszystkie moje oświadczenia były prawdziwe, a zarzuty przeciwko mnie fałszywe. Dziękuję wszystkim, którzy stali u mojego boku i wspierali mnie pomimo poważnych uprzedzeń. To dla mnie wiele znaczy. Teraz moja rodzina i ja możemy w końcu patrzeć w przyszłość z optymizmem. Nigdy się nie poddawaj!" - napisał w swoim oświadczeniu w mediach społecznościowych Jerome Boateng.

Piłkarz ma na koncie historię przemocowego traktowania swoich partnerek. W 2021 roku, po śmierci Lenhardt, Boateng został uznany winnym napaści na swoją byłą partnerkę Sherin Senler podczas wakacji na Karaibach w 2018 roku. Skazano go na 60 dni więzienia, ale ostatecznie zawodnik nie poszedł za kratki dzięki poręczeniu majątkowemu w wysokości ponad 1,8 mln euro - sąd starał się uzyskać jak najwyższe możliwe wymagane dla piłkarza poręczenie. Potem kara została zmniejszona do 1,2 mln euro. Reklama

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl, gdzie znajduje się grafik dostępnych specjalistów: lekarzy psychiatrów, prawników i pracowników socjalnych.

W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

Jerome Boateng / AFP