Nie żyje Antoni Trzaskowski, piłkarz Legii Warszawa. Świętował z klubem wielkie triumfy

Na stronie Legii Warszawa Antoni Trzaskowski opisywany jest w takich słowach: " przez dziesięć lat był mocnym ogniwem formacji defensywnej zespołu z Łazienkowskiej, nieustępliwy i waleczny ". Choć najważniejszym etapem jego kariery była gra w Legii, to najwięcej lat swojej piłkarskiej przygody spędził za granicą.

Nie żyje Antoni Trzaskowski

Antoni Trzaskowski urodził się 6 kwietnia 1941 w Karczewie. Pierwsze kroki w futbolu stawiał zresztą w miejscowym Mazurze Karczew, w którym spędził siedem lat. Później przeniósł się do Warszawy i został zawodnikiem Legii Warszawa, w barwach której grał przez następne, bagatela, dziesięć lat.

Kolejnym krokiem w jego profesjonalnej karierze była przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych i gra dla Rochester Lancers. W międzyczasie grał również dla drużyny NY Ukrainians złożonej przede wszystkim z ukraińskich imigrantów, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych. W 1975 roku został zawodnikiem Chicago Katz, a potem, już po roku, przeniósł się do Polonia Greenpoint, w której z trzyletnią przerwą, rozegrał trzy sezony. Przygodę z piłką nożną jako zawodnik zakończył w 1990 roku.