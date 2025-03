Reprezentant Polski wyróżniony przez UEFA po meczu z Maltą. Każdy może mu pomóc

Zakończyła się marcowa przerwa na mecze reprezentacji. Polska drużyna wygrała z Litwą 1:0 i z Maltą 2:0. Dubletem przeciwko tej drugiej popisał się Karol Świderski. Wpisał się na listę strzelców w 27. i 51. minucie. Kontrowersje wywołały jego celebracje (przykładanie dłoni do uszu, najpewniej w celu uciszenia krytyków, z drugiej strony robił tak jednak już w czasach gry w lidze amerykańskiej), ale czysto piłkarsko okazał się kluczowy, by w poniedziałek na PGE Narodowym nie doszło do wstydliwej wpadki kadry Michała Probierza.

