Emma Raducanu z pewnością na długo zapamięta tegoroczną edycję turnieju WTA 1000 w Miami. Brytyjska gwiazda po raz pierwszy od dawna zdołała przerbnąć przez pierwsze rundy, pokonując na swojej drodze Ishię Sayakę, Emmę Navaro, McCartney Kessler oraz Amandę Anisimovą. W ćwierćfinale mistrzyni US Open z 2021 roku przyszło zmierzyć się z rozstawioną z numerem czwartym Jessiką Pegulą. Na początku spotkania wiele wskazywało na to, że będzie to naprawdę wyrównany pojedynek. Pierwszy set zakończył się triumfem Amerykanki, jednak w drugim lepsza była Brytyjka. Zwyciężczynię poznaliśmy dopiero w trzecim secie. Z awansu do półfinału Miami Open cieszyła się Pegula, który wygrała mecz 6:4, 6:7(3), 6:2.

Problemy Emmy Raducanu w meczu z Pegulą. Medycy wkroczyli do akcji

W trakcie trwającej blisko dwie i pół godziny trzysetowej batalii w Miami doszło do naprawdę niepokojących scen. Podczas drugiego seta Emma Raducanu zgłosiła, że nie czuje się najlepiej i ma zawroty głowy. Błyskawicznie zareagowały służby medyczne, które zajęły się tenisistą. Pobrano jej nawet krew, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Ostatecznie mistrzyni US Open w 2021 roku postanowiła wrócić do rywalizacji i kontynuowała grę.

Po meczu w rozmowie z mediami Raducanu wróciła wspomnieniami do sytuacji z drugiego seta i wytłumaczyła dziennikarzom, co dokładnie się stało. "Po prostu czułam się naprawdę oszołomiona. Poczułam się słabo. (...) Nie wiem, było bardzo wilgotno i musiałyśmy długo czekać (na rozpoczęcie meczu - przyp. red.). Więc być może to była po prostu kumulacja, a także punkty zdobyte fizycznie, poza tym były długie wymiany i trudne warunki. Nie wiem, jak udało mi się pozbierać w drugim secie, ale w trzecim na pewno trochę się męczyłam" - przyznała. Reklama

Jessica Pegula awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Miami, w którym zmierzy się z pogromczynią Igi Świątek, Alexandrą Ealą. Mecz z udziałem Amerykanki i Filipinki zaplanowano wstępnie na godzinę 1.30 czasu polskiego w nocy z 27 na 28 marca. W drugim półfinale zmierzą się Aryna Sabalenka i Jasmine Paolini. Ten mecz z kolei rozpocząć ma się w czwartek o godzinie 20.00 czasu polskiego.

Emma Raducanu / AFP

