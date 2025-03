Marianna Schreiber nie daje o sobie zapomnieć. W 2023 roku żona polityka PiS Łukasza Schreiber ogłosiła r ozpoczęcie kariery we freak fightach i od tamtej pory próbowała swoich sił w wielu różnych rolach. W ostatnim czasie 32-latka wzięła udział w programie "Królowa Przetrwania" , a o jej konflikcie z Agnieszką Kaczorowską rozpisywały się media w całym kraju. Freak fighterka ujawniła bowiem rzekomy romans swojej rywalki na planie tego show, tancerka natomiast utrzymuje, że nie utrzymywała wówczas bliższych stosunków z żadnym mężczyzną.

Kuba Wojewódzki uderza w Mariannę Schreiber. Tak z niej zakpił

32-latka postanowiła pójść za ciosem i gdy w mediach ucichł nieco temat jej udziału w programie "Królowa Przetrwania", ta ogłosiła, że wystartuje w kolejnych show rozrywkowym "The 50". Nie umknęło to uwadze Kuby Wojewódzkiego, który w swoim felietonie dla "Polityki" postanowił wbić bolesną szpileczkę freak fighterce. Jak stwierdził, że jest tylko jeden program, w którym do tej pory nie wzięła ona udziału.