Dwa ciosy Ukrainy i szalona walka reprezentacji Polski. Kadra zdała ostatni test przed mistrzostwami

Polska U-21 - Ukraina U-21. Tak wyglądał ostatni sprawdzian Polaków przed Euro 2025

Ukraińcy - notabene również uczestnicy zbliżającego się Euro - wyszli na prowadzenie w 19. minucie dzięki trafieniu Bohdana Wjunnyka (na co dzień związanego z Lechią Gdańsk). Piłkarz popisał się udanym dryblingiem i płaskim strzałem uderzył wprost do siatki obok Kacpra Trelowskiego .

W 49. minucie gracz Lecha Poznań popisał się udanym odbiorem, po którym z futbolówką co prawda minął się Tomasz Pieńko, ale czujnie asekurował go Szymon Włodarczyk, który nie mógł nie wykorzystać takiej szansy - pokonał on golkipera Heorhija Jermakowa i doprowadził do wyrównania do stanu 1:1.