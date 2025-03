Mistrz Europy wywarł spore wrażenie. Falubaz może wyciągnąć asa z rękawa

Kibice przecierali oczy ze zdumienia, oglądając Damiana Ratajczaka po przerwie zimowej. Największą uwagę przykuł element startowy , który od początku kariery stanowił jego największą bolączkę. Nie tylko sam refleks, co dojazd do pierwszego łuku wyglądał dużo lepiej, niż chociażby rok temu. 19-latek rozstawiał po kątach Roberta Lamberta na jego własnym torze.

Były działacz tonuje nastroje ws. Ratajczaka

- Przestrzegam przed skrajnymi opiniami. Naprawdę nie ma to większego znaczenia . Na pewno trzeba się cieszyć, że pojechał dobrze, ale wszystko siedzi w jego głowie. To dopiero głównie testy i treningi - uspokaja Rufin Sokołowski.

Transfer do Falubazu może mu pomóc

Reprezentant Polski został wypożyczony z Leszna do Zielonej Góry. Niektórzy twierdzą, że wyjście z własnej strefy komfortu powinno mu pomóc, że to ostatni dzwonek, bo potencjał na wysokie zdobycze punktowe ma ogromny. - Dołączając do nowego klubu, pracy czy środowiska, chcesz się wykazać. Masz większe pokłady motywacji. To jest psychologia, która ogólnie w sporcie, a szczególnie w żużlu ma największe znaczenie - podkreśla.