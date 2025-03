Probierz wprost o reprezentancie, koniec kurtuazji. „Nie wykorzystał atutów”

Chodzi o Mateusza Bogusza . 23-letni piłkarz przez długi czas uchodził za jeden z większych talentów w Polsce. Jako nastolatek wyjechał do Anglii i tam szlifował swoje umiejętności. Był też na wypożyczeniach w Hiszpanii, po których zdecydował się na nieoczekiwany zwrot w swojej karierze. Przeniósł się bowiem do Los Angeles FC .

Po niemal dwóch latach spędzonych w Kalifornii Bogusz ponownie zmienił klub. Zamiast zapowiadanego przez część ekspertów powrotu do Europy, pomocnik wybrał jednak Meksyk. A konkretnie - Cruz Azul. Ten klub zapłacił za niego około 8,5 miliona euro, a on z miejsca wskoczył do wyjściowej jedenastki.