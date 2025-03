Była 2.49 na Filipinach, gdy Światek odpadła. Fajerwerki odpalili już rano

WTA Miami. Gigantyczna sensacja w ćwierćfinale. Iga Świątek przegrywa ze 140. rakietą świata

Raszynianka niemal od początku meczu wyglądała na wybitą z rytmu i wyjątkowo sfrustrowaną kolejnymi przegranymi piłkami. A Filipinka grała swoje, ograniczała do maksimum liczbę błędów i wyczekiwała takowych ze strony Igi. A tych niestety nie brakowało. Niepokojący był fakt, że w ogóle nie ruszała się do niektórych piłek. W pierwszym secie została rozbita wręcz 2:6, w drugim wypuściła z rąk szansę na doprowadzenie do wyrównania.