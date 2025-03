Cieszynka Świderskiego podzieliła kibiców. Koniec niedomówień, sam wszystko wyjaśnił

Karol Świderski okazał się bohaterem Polaków w poniedziałkowy wieczór. To właśnie dwie bramki tego napastnika zapewniły gospodarzom triumf nad Maltą, a zarazem pewne prowadzenie w klasyfikacji grupy. Jeszcze w trakcie spotkania więcej niż o dobrym występie snajpera mówiło się o jego kontrowersyjnej na pierwszy rzut oka cieszynce. 28-latek w geście radości przyłożył ręce do uszu. Według niektórych kibiców odnosiło się to do krytyki, z jaką "Biało-Czerwoni" mierzyli się po wymęczonej wygranej nad Litwinami.

