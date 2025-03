Legenda punktuje Probierza. Bezlitosna diagnoza po meczu z Maltą. "Nie mamy drużyny"

Nie mamy drużyny. Przede wszystkim to nie jest zespół. Nie funkcjonuje w sposób nowoczesny. Polscy trenerzy mają taki problem, że mogą prowadzić taką drużynę, jeżeli zaprzyjaźnią się z tymi piłkarzami, ale to też trzeba umieć wykorzystać. Nie obciążajmy tego potencjału, który mamy, tylko go oceńmy. Moim zdaniem on jest przeceniany przez wyniki

~ grzmiał Jacek Gmoch