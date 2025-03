Milioner zrobił przelew. Polski klub z górą pieniędzy, ale bez mistrza świata

Doyle usłyszał, że musi zwrócić 420 tysięcy złotych

Wszystko to miało związek z kontuzją, jakiej Doyle doznał w meczu ligi angielskiej. Polski regulamin dopuszcza w takiej sytuacji obcięcie kontraktu. Dzieli się całą kwotę kontraktową przez liczbę spotkań, a wynik mnoży się przez ilość zaliczonych spotkań. W przypadku Doyle’a wyszło, że musi zwrócić 420 tysięcy złotych .

Zawodnik miał nadzieję, że uda mu się dogadać z GKM-em. Strony prowadziły rozmowy kontraktowe dotyczące sezonu 2025. Jednak do porozumienia nie doszło, bo Grudziądz nie był zdeterminowany. Miał inny plan. Można sobie wyobrazić, że w przypadku nowej umowy Doyle pewnie mógłby liczyć na darowanie, choć części kwoty, którą miał zwrócić klubowi. Ewentualnie rozliczenie tego w nowym kontrakcie.

Doyle wynajął prawnika, w angielskich mediach przyznał, że ma kłopoty

W angielskich mediach można było jakiś czas później przeczytać, że Doyle ma kłopoty. W rozmowie z oficjalną stroną angielskiego klubu z Oxford zawodnik dowodził, że przez decyzję GKM-u został bez dochodów i przy wysokich kosztach leczenie potrzebował pomocy. Wielu dziwiło się, jak to możliwe, że zawodnik nie ma grosza, choć od lat dostaje milionowe kontrakty w polskiej lidze.

GKM Grudziądz właśnie dostał przelew od Doyle'a

Działacze GKM-u irytowali się, bo liczyli na to, że dostaną pieniądze jeszcze w październiku 2024. Finalnie trafiły one na ich konto teraz. Z naszych informacji wynika, że Doyle zrobił przelew na 420 tysięcy złotych i w każdej chwili będzie mógł być potwierdzony do rozgrywek.