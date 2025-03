Rosjanie mogą już zacierać ręce. W UEFA ważą się losy ich zawieszenia

Rosjanie wrócą do międzynarodowych rozgrywek piłki nożnej? O tym dyskutować będą uczestnicy konferencji UEFA w Belgradzie. Według niektórych działaczy, do wykluczenia Rosjan nigdy nie powinno dojść, a teraz ci sami będą starali się o jej przywrócenie do gry. Powodem zażartych dyskusji jest również kwestia związana z Izraelem. Federacje piłkarskie stworzyły przez Rosję precedens i teraz muszą poważnie zastanowić się, jak podejść do innych delikatnych kwestii.