Polska zadała cios Rosji i ruszyła lawina. "Nie ma żadnych rozmów z Rosją"

"Reprezentacja Polski nie zagra z Rosją w barażowym meczu o awans do mistrzostw świata 2022, który został zaplanowany na 24 marca i miał się odbyć w Moskwie" - poinformował tego dnia Cezary Kulesza , prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Polska zapoczątkowała lawinę zdarzeń na całym świecie. "Dzisiaj postąpilibyśmy tak samo"

To była wspólna decyzja federacji, a także piłkarzy reprezentacji Polski. Od tego momentu ruszyła cała lawina zdarzeń . Następnie na taki sam ruch zdecydowali się Szwedzi, a dzień później także Czesi.

"Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z reprezentacją Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami Szwecji i Czech, aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko" - napisał prezes PZPN na Twitterze.

- W obliczu tragedii, która dzieje się na naszych oczach, kiedy organizacje międzynarodowe stoją bezczynnie, konsekwencje nie mają dla nas znaczenia. Nie wiemy, co zrobi FIFA. My podjęliśmy jedyną słuszną decyzję. Nie było na co czekać. Tak po prostu trzeba było zrobić - powiedział Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.