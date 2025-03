Niedawno Tomasz Adamek chętnie komentował wydarzenia z amerykańskiej sceny politycznej , gdy ważyły się losy pierwszego obywatela w Białym Domu. Ostatecznie wygrał kandydat - zdaniem "Górala" - z jedynego słusznego obozu, któremu winien sprzyjać prawdziwy katolik, czyli Partii Republikańskiej. Były mistrz świata dwóch kategorii wagowych nie ukrywał, że wielkie nadzieje pokłada w Donaldzie Trumpie , podkreślając jego biznesowe talenty. A przede wszystkim to, że na pierwszym miejscu choćby w kontekście pomocy Ukrainie, powinien stać dobrostan obywateli Stanów Zjednoczonych. Reklama

Tomasz Adamek ostro o rządach Donalda Tuska. Wystawił filmik

Głosu w tym tonie udzielił choćby w rozmowie z Interią. "Wiadomo, że całą rodziną pójdziemy zagłosować na Donalda Trumpa. Bez dwóch zdań. My jesteśmy katolikami i tamtym razem też głosowaliśmy na niego. Demokratów w Ameryce jest mnóstwo, ale ja uważam, że tym razem na sto procent powinien wygrać. Czemu chcieli go nagle sprzątnąć? Jak jesteś niebezpieczny i mówisz za dużo prawdy, to chcą się ciebie pozbyć" - przekonywał Adamek w listopadzie 2024 roku, a odnośnie zapowiedzi pokojowych Trumpa w sprawie wojny tuż za wschodnią granicą Polski, mieszkający w Kearny w New Jersey "Góral" odparł:

"Ufam, że zrobi tak, jak zapowiada, czyli bodaj do miesiąca czasu, jak zostanie prezydentem, nie będzie wojny. To jest biznesmen, miliarder, on z każdym się dogada. I ja mu wierzę - zaznaczył wciąż jeszcze nieemerytowany sportowiec. W pełni utożsamiając się, choćby okazjonalnie zakładając czapeczkę, ze sloganem politycznym Trumpa "Make America Great Again", czyli w tłumaczeniu "uczyńmy Amerykę znów wielką". Reklama

Teraz z kolei w Polsce nadchodzi wielki polityczny moment, a mianowicie również wybory prezydenckie, których termin wyznaczono na 18 maja tego roku. Podczas gdy trwa wyścig wyborczy, w którym poznamy siódmego prezydenta III Rzeczypospolitej Polskiej, w ostatnich dniach na koncie Adamka na Facebooku pojawiło się kilka treści o zabarwieniu politycznym.

Jeden z materiałów, wystawionych przez Adamka, jest zmontowanym filmikiem z wypowiedziami ludzi obecnego rządu, pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska, w który wplecione są frazy z kultowego polskiego filmu komediowego "Sami Swoi" w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Zresztą tytuł materiału także nie pozostawia wątpliwości: "Ponad rok rządów koalicji oczami Kargula i Pawlaka".

I zaczyna się, sięgając po terminologię bokserską, od mocnego uderzenia. "Jakiż to wstyd będzie. Takiego dzyndzla na świat posyłać" - pojawia się przebitka z wypowiedzią Kazimierza Pawlaka, a po chwili na obrazku wyłania się premier. Następnie słyszymy wypowiedź marszałka Sejmu, Szymona Hołowni, mówiącego: "Sejm wybrał Donalda Tuska", gdy zza płotu wyłania się Władysław Kargul. "Idźcie wy stare dziady, czas przyszłościowego następcy szukać" - słyszymy słowa drugiego z legendarnych aktorów, w tym filmie głowy rodziny drugiego ze skonfliktowanych klanów.

Tuż po tym, jak marszałek Hołownia dopowiedział, że oto dokonał się wybór Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów, znów mamy filmową przebitkę. Tym razem na Pawlaka z krótką wypowiedzią: "żeby mnie do reszty ograbić".

Na niedługim, bo trwającym półtorej minuty filmiku, w negatywnym świetle są także pokazani inni czołowi politycy, czyli europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, prezydent Warszawy i kandydat w wyborach na prezydenta RP Rafał Trzaskowski, a także Marcin Kierwiński, który po ubiegłorocznej powodzi objął specjalnie utworzoną funkcję pełnomocnika rządu ds. odbudowy obszarów dotkniętych powodzią. Reklama

Jedna z osób, obserwujących Adamka, pod tym materiałem, gdzie przybywa reakcji w formie emotikon, opublikowała komentarz na kontrze do politycznych sympatii pięściarza. "Góral" póki co jeszcze nie zdecydował się odnieść do tego wpisu.

