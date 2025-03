Stanowcze "nie" dla Rosji i Białorusi. Twarda deklaracja, nie ma ustępstwa

- Rada (w której skład wchodzi 26 osób - red.) zatwierdziła zalecenie grupy roboczej ds. udziału Białorusi i Rosji, zgodnie z którym obecne sankcje Rady są odpowiednie i nie muszą być zastępowane, uzupełniane ani zmieniane , chyba że obecne okoliczności ulegną znacznemu pogorszeniu lub dojdzie do porozumienia pokojowego - powiedział Coe, cytowany przez agencję TASS. Jak dodał, zawodnicy z obu wymienionych krajów pozostają pod monitoringiem antydopingowym.

Kilka tygodni temu mówił o tym, że tam, gdzie było to możliwe, jego organizacja zachowała polityczną neutralność, ale przyznał, że w niektórych sytuacjach konkretne opowiedzenie się po jednej ze stron jest konieczne. - Zajmujemy stanowiska tak jak w sprawie Rosji i Białorusi... Zdajemy sobie sprawę, że kiedykolwiek podejmujesz decyzję polityczną, tworzysz precedens, ale uważam, że musisz radzić sobie z tymi problemami, gdy się pojawią - tłumaczył (cyt. za cnn.com).

Sebastian Coe twardo blokuje Rosjan i Białorusinów. Ostatnio walczył o fotel w MKOl-u

Kilka dni temu wraz z sześcioma innymi kandydatami walczył o fotel przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego po zakończeniu drugiej kadencji Thomasa Bacha, ale zwyciężczynią została Kirsty Coventry. Wydaje się, że gdyby to Coe wygrał, Rosjanie i Białorusini mieliby dłuższą drogę do powrotu na igrzyska olimpijskie. Coventry na razie podchodzi do tematu w całkiem inny sposób. Uważa, że decyzje organizacji w tej sprawie są niespójne.