Zaskakujące sceny w końcówce. W meczu z Maltą nikt się tego nie spodziewał

Reprezentacja Polski osiągnęła swój cel i wygrała oba spotkania, a to oznacza, że zaczęła eliminacje do mistrzostw świata najlepiej od 25 lat. Styl, jaki zaprezentowali piłkarze Michała Probierza, pozostawia jednak wiele do życzenia.

O ile z Litwą niemal do końca spotkania musieliśmy drżeć o wynik (wygraną dała bramka Roberta Lewandowskiego dopiero w 81. minucie spotkania), to z Maltą było już znacznie spokojnie. Karol Świderski do siatki trafił w 27. minucie i poprawił sześć minut po przerwie. Mimo to nie da się stwierdzić, że Polacy całkowicie zdominowali zdecydowanie niżej notowanych rywali, a w przeprowadzeniu zmasowanej ofensywy zespół wstrzymywał także selekcjoner.