Telefon przerwał mecz Jagiellonii. Później sensacja, kibice wyszli ze stadionu

W Gdańsku wyjątkowo burzliwy przebieg miała przerwa od zmagań w PKO BP Ekstraklasie. Cały kraj podczas niej dowiedział się o szokującym pomyśle działaczy, związanym z wylotem piłkarzy do Dubaju. Wyjazd rzeczywiście doszedł do skutku i 29 marca kibice mieli przekonać się, jakie będą jego efekty w walce o ligowe punkty. Przeciwnik? Najgorszy z możliwych, bo na Polsat Plus Arenę zawitali rozpędzeni obrońcy tytułu z Białegostoku. Jagiellonia plasuje się w górnych rejonach tabeli, ponadto niedawno świętowała awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

