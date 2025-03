Skorupski ledwie wrócił do Włoch. I już dał popis, w mediach aż huczy

Reprezentanci Polski wrócili do swoich klubów z marcowego zgrupowania kadry w Warszawie. Choćby dla FC Barcelona bramkę zdążył strzelić już Robert Lewandowski. Ogromne powody do zadowolenia ma również Łukasz Skorupski. Nasz rodak walnie przyczynił się do sobotniego triumfu Bolonii nad Venezią. Bramkarz na terenie rywala spisywał się niemal bezbłędnie, za co na Półwyspie Apenińskim otrzymał sporą liczbę pochwał od dziennikarzy.