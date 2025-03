Wielka wpadka przed Superpucharem Polski. Wisła Kraków dostała sygnał

Już 2 kwietnia rozegrany zostanie mecz o Superpuchar Polski. Jagiellonia zmierzy się z nim z Wisłą Kraków i wydawać by się mogło, że mistrzowie Polski są murowanym faworytem do zwycięstwa. W sobotni wieczór "Biała Gwiazda" otrzymała jednak bardzo ważny sygnał z Gdańska. Tamtejsza Lechia, której również nie dawano wielkich szans na zwycięstwo z Jagiellonią, sensacyjnie zdobyła komplet punktów. Transmisję z meczu o Superpuchar przeprowadzą kanały Polsat Sport i TV 4. Mecz oglądać można także w Polsat Box Go.