Marcowe wyniki reprezentacji Polski w Hiszpanii określono by rymowanką "vence, pero no convence", czyli "wygrywa, ale nie przekonuje". "Biało-Czerwoni" pokonali Litwę i Maltę, ale szczególnie w tym pierwszym spotkaniu bardzo się męczyli. W poniedziałek było lepiej, ale trzeba na to nałożyć filtr rywala ze 168. miejsca w rankingu FIFA. Weryfikacja przyjdzie w kolejnych dwóch spotkaniach eliminacyjnych. W czerwcu kadra zmierzy się na wyjeździe z Finlandią, a we wrześniu poleci do Holandii.

Reklama