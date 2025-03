Jakub Kamiński zadowolony po meczu z Maltą. "Dobrze się czułem na boisku"

Reprezentacja Polski pewnie wygrała z Maltą 2:0 w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata po dublecie Karola Świderskiego. W ten sposób po dwóch marcowych meczach o punkty zajmujemy w grupie G pozycję lidera z kompletem punktów . Przed kamerami TVP Sport po rywalizacji stanął Jakub Kamiński, który podzielił się swoim zdaniem odnośnie spotkania. - Byliśmy dobrze zorganizowani i mieliśmy to wszystko pod kontrolą. Niestety byliśmy nieskuteczni pod bramką, lecz była kontrola przez 90 minut - powiedział.

Zapytany o wpływ skuteczności na grę w klubie Kamiński pewnie odpowiada: "Tak, zawodnicy, którzy grają od początku, gdzieś więcej mają tych minut lepiej czują tą piłkę. Ja jedynie trenuje, lecz trening to nie mecz, a te minuty na boisku są bardzo ważne. Mam nadzieję, że po tym zgrupowaniu moja sytuacja w klubie się trochę zmieni, że trener oglądał te dwa mecze, bo myślę, że dałem pozytywny akcent - mówił.

Kamiński nie lekceważy Finów. "Lepszy rywal, niż Litwa i Malta"

Wahadłowy nie zapomniał też o nadchodzącym wyzwaniu, jakim będzie Finlandia. Nie lekceważy przeciwnika i zdradza, gdzie kadra musi się poprawić. - Czeka nas wyjazd do Finlandii w czerwcu, to nie będzie łatwy mecz. Będzie to lepszy rywal, niż Litwa i Malta. Musimy być gotowi, szczególnie faza przejściowa musi być lepsza - zakończył.