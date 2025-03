Świetny czas Aryny Sabalenki. Nie dość, że pewnie broni "jedynki" rankingu WTA, i to z ponad 10 000 punktami na koncie, to jeszcze awansowała do elitarnego grona liczącego do niedawna zaledwie trzy legendarne tenisistki. Jest jedną z nielicznych zawodniczek, które tak dobrze rozpoczęły sezon. Wydawać by się mogło, że trudno coś takiego przebić. A jednak. Sama Białorusinka żartuje, że została "zdetronizowana" i przedstawia nową "prawdziwą królową".