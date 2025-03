Groźny wypadek na meczu w Poznaniu, ucierpiał polski zawodnik. Mamy nowe informacje

Kraksa wydarzyła się w siódmym wyścigu na pierwszym łuku. Oprócz Szlauderbacha z nawierzchnią poznańskiego toru zapoznali się jeszcze Denis Andrzejczak i Matias Nielsen (Szlauderbach szczepił się motocyklami z Andrzejczakiem). Tylko krajowy senior PSŻ-u ucierpiał, po chwili został wniesiony na noszach do karetki, która zawiozła go do szpitala na szczegółowe badania.