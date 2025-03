Real Madryt brutalnie odarty z marzeń. Taki "cios" w kluczowej fazie sezonu

Xabi nigdzie się nie rusza. Jasna deklaracja z Leverkusen

Gdy tylko pojawiały się plotki o możliwym odejściu włoskiego trenera z zespołu "Królewskich". W mediach padało kilka nazwisk, ale tym pierwszym i absolutnie wymarzonym kandydatem do przejęcia sterów w Realu Madryt od początku był Xabi Alonso . Przyszłość Hiszpana od dłuższego czasu pozostawała zagadką, a sam trener plotek nie wyjaśnił. - Nie było nic do rozstrzygania, jesteśmy w kluczowej fazie sezonu, nie ma nad czym spekulować - przekazał w czwartek.

W sobotę zaś w hiszpańskich mediach, a konkretnie "Relevo" pojawił się tekst, z którego dowiadujemy się, że "Los Blancos" realnie rozważają podpisanie umowy z Xabim już latem 2025 roku. Jak się jednak okazuje, nie będzie to łatwe, a przynajmniej tak twierdzi Simon Rolfes. - Xabi ma kontrakt do 2026 roku i nie ma innego tematu. Nie muszę czekać na to, co powie na konferencji, bo wiem, o czym rozmawiamy i o czym on myśli. Ma kontrakt i jest szczęśliwy. Zakładam, że wszystko zostanie po staremu - przekazał dyrektor sportowy Bayeru Leverkusen w rozmowie ze Sky Sports.