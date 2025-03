Miniserial Netflixa "Dojrzewanie" bije rekordy popularności i porusza ludzi na całym świecie. Na temat przemyśleń o produkcji nie zamierza dłużej milczeć także Anna Lewandowska. We wpisie w mediach społecznościowych dzieli się intymnymi refleksami i zdradza, co uderzyło ją najbardziej. I nie chodzi tu o samą historię, ale o to wszystko, co się za nią kryje. "To nie jest łatwy serial, ale zdecydowanie warto go obejrzeć" - otwarcie wyznaje i od razu argumentuje.