UEFA wraca do meczu z Maltą. Są konsekwencje absencji "Lewego". Końcowa decyzja

Trzy dni po zakończeniu zgrupowania drużyny narodowej Karol Świderski doczekał się nie lada wyróżnienia. UEFA ogłosiła go najlepszym piłkarzem drugiej kolejki eliminacji MŚ 2026. 28-letni snajper zapracował na to skutecznością, jaką zademonstrował w konfrontacji z Maltą. Pod nieobecność w wyjściowej jedenastce Roberta Lewandowskiego to właśnie zawodnik Panathinaikosu Ateny wziął na siebie ciężar zdobywania bramek. Po jego trafieniach "Biało-Czerwoni" wygrali z niżej notowanym rywalem 2:0.