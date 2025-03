Probierz nie spełnił obietnicy. Były reprezentant wylicza. "Niezrozumiałe"

Podopieczni Michała Probierza w słodko-gorzkich humorach wrócili do swoich klubów . "Biało-Czerwoni" co prawda plasują się na pozycji lidera w swojej grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata, lecz kibice spodziewali się po nich znacznie lepszej gry. Lawina krytyki wylała się zwłaszcza na Michała Probierza, który coraz bardziej traci zaufanie coraz większej grupy ekspertów.

Ostatnio głośno zrobiło się między innymi po słowach Tomasza Hajto. Nie wytrzymał on na antenie Polsatu Sport i wprost przyznał, że namawiał on w grudniu Cezarego Kuleszę do zmiany selekcjonera. "On to wam potwierdzi, bo się prywatnie z nim przyjaźnię. Powiedziałem wtedy 'wyrzuć Probierza'. (...) Powiedziałem wtedy, że mam trenera, Rogera Schmidta. Był on w Eindhoven, w Benfice, w Leverkusen. Świetny fachowiec" - oznajmił.