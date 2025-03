Wielki zachwyt w polskim klubie. Mistrz Europy wysłał jasny sygnał

Mads Hansen zaliczył udany debiut w PGE Ekstralidze

Dziwili się tej decyzji, Duńczyk tak im odpowiedział

Teraz jednak od Hansena będzie się oczekiwało przynajmniej takiej samej postawy, jak w zeszłym roku. Decyzji o pozostaniu w Ekstralidze dziwili się nawet niektórzy działacze , którzy chcieli go nakłonić do kontraktu w Metalkas 2. Ekstralidze. Uważali, że druga klasa rozgrywkowa będzie dla niego najlepsza. W niej mógłby podtrzymać passę i wykręcić bardzo dobry wynik. Ich zdaniem gorszy sezon wśród najlepszych może wstrzymać jego rozwój.

Złośliwi powiedzą, że trafiło mu się dobre losowanie i te zwycięstwa były efektem skrajnych pól. Te podczas zawodów były właśnie najlepsze. Po części jest to prawda, bo z pozostałych pól zdobył tylko jeden punkt, co wyrzuciło go poza podium. Finalnie jednak pozostawił po sobie dobre wrażenie. Przywieźć za swoimi plecami szybkiego Doyle'a też trzeba potrafić. To przecież nie tak, że każdy kto stawał na pierwszym i czwartym polu inkasował z automatu trzy punkty.