Legia Warszawa reaguje na klęskę w klasyku. To może być ogromny ruch

Legia Warszawa przyjęła aż pięć bramek w niedzielnym pojedynku z Lechem Poznań. Zimą "Wojskowi" mogą zszokować Ekstraklasę, sprowadzając do siebie piłkarza FC Porto .

Lech rozbił Legię w drugiej połowie. Nie było czego zbierać

Legia Warszawa na początku tego sezonu miała spory problem z łączeniem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy i pucharów. Na krajowym podwórku "Wojskowi" regularnie tracili punkty, co doprowadziło do tego, iż Goncalo Feio musiał obawiać się o swoją posadę. Ostatnie tygodnie były jednak wyjątkowo udane dla stołecznej ekipy. Do niedzielnego starcia z Lechem Poznań warszawiacy podchodzili po sześciu zwycięstwach z rzędu na wszystkich frontach. Punktowali w lidze, wyeliminowali Miedź Legnica z Pucharu Polski, a w Lidze Konferencji nie dali szans takim ekipom, jak Backa Topola czy Dynamo Mińsk.