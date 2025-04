Kraksa mistrza, producent wezwany na rozmowę. Wstrząsające doniesienia

Tony Briggs wezwany na rozmowę

Polskie kluby skarżyły się na producenta band. "Słowo przeciwko słowu"

- Mamy słowo przeciwko słowu , bo z jednej strony kluby mówią, że nie kazał zakopywać, a od Briggsa słyszymy, że nie kazał, bo w klubie mówili, że będą dosypywać jeszcze materiału. Musimy to wszystko wyjaśnić. Natomiast banda według instrukcji musi być zakopana na 10 centymetrów i tego nie wolno lekceważyć. Założenie bandy zgodnie z wytycznymi sprawi, że jeśli zawodnik na nią wpadnie, to zadziała ona jak poduszka powietrzna - tłumaczy nam działacz PZM prosząc o anonimowość.

Władze polskiego żużla chcą rozmawiać nie tylko z Briggsem, ale i też z polskim konstruktorem proponującym całkiem inne rozwiązanie. W tym drugim wynalazku chodzi o to, że banda ma być tak zamocowana, żeby się nie unosiła po uderzeniu motocykla. Wszystko ma się od niej odbijać. Działacze chcą dyskutować o tym rozwiązaniu. Chcą znać odpowiedź na pytania, co stanie się z motocyklem i zawodnikiem, po uderzeniu w taką bandę. Chcą wiedzieć, czy motocykle nie będą fruwać po trybunach. Nikt też nie chce powtórki z Emila Sajfutdinowa, który odbił się od bandy i wpadł pod motor Chrisa Harrisa.

Marek Cieślak bierze Briggsa w obronę

W Gorzowie kolejny zawodnik wleciał pod bandę

Jednak, co ciekawe, pomimo właściwego zamontowania band na stadionach w środę kolejny zawodnik wpadł pod bandę . To stało się w Gorzowie, na sparingu Gezet Stali z Betard Spartą Wrocław, gdzie pod bandą leżał Oskar Fajfer. Nie doznał jednak większych obrażeń.

W PZM tłumaczą nam, że w tym momencie nie ma lepszego rozwiązania niż banda A Plus+ produkowana przez Briggsa, a każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie. W Krośnie jest dłuższy dojazd do łuku, zawodnicy po starcie są bardziej napędzeni, prędkości dochodzą do 80 kilometrów na godzinę, więc stąd tak okropne konsekwencje wypadku Woffindena. Nie zmienia to faktu, że będą też rozmowy z polskim konstruktorem bandy innego typu.