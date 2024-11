Poinformowało w nim, że Robert Lewandowski wizytę w Kraju Basków okupił bolesnym urazem pleców , który wykluczy go z udziału w rozpoczynającym się dzisiaj zgrupowaniu "Biało-Czerwonych".

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że Robert Lewandowski nie weźmie udziału w listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, przygotowującej się do meczów Ligi Narodów UEFA z Portugalią oraz Szkocją. Powodem absencji kapitana drużyny narodowej jest uraz pleców, którego doznał w ligowym meczu przeciwko Realowi Sociedad, wykluczający go z gry na około dziesięć dni

PZPN ogłasza: Lewandowski kontuzjowany po meczu FC Barcelona. W Hiszpanii głośno o Polaku

- Lewandowski utykał po spotkaniu z Realem Sociedad. To był intensywny pojedynek, a Polak otrzymał w jego trakcie wiele ciosów, co źle się skończyło. Już w samolocie bardzo bolały go plecy i zespół medyczny Barcelony przeprowadził testy, które zaleciły odpoczynek przez około 10 dni. Piłkarz będzie poddany leczeniu i będzie ćwiczył na siłowni w oczekiwaniu na ewolucję urazu - przekazali dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego.