W Ekstraklasie rośnie nowa potęga?

Pamiętam dobrze Polonię Warszawa, w którą inwestował duże pieniądze Józef Wojciechowski. Głośno było o "Czarnych Koszulkach", ich transferach i zmienianych jak rękawiczki trenera w całym kraju. Największe osiągnięcia to jednak tylko półfinał Pucharu Polski, wtedy mniej prestiżowego niż dziś, a także czwarte miejsce w Ekstraklasie. W sumie dało to raptem trzy dwumecze w eliminacjach do Ligi Europy, przegranych ostatecznie z holenderską Bredą (1:4). Szumu dużo, efektu - brak.

