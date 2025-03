Dramatyczny wypadek w Ekstraklasie. Kibic wypadł z trybuny. Runął na beton

To było wielkie święto dla fanów GKS-u Katowice. W niedzielne popołudnie oficjalnej inauguracji doczekał się nowy klubowy stadion. Doszło na nim do Derbów Śląska - po emocjonującym spotkaniu gospodarze pokonali Górnika Zabrze 2:1. Na widowni zasiadł komplet publiczności, co oznacza, że sprzedano 15 tysięcy biletów. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem doszło jednak do groźnego wypadku. Jeden z kibiców wypadł z narożnej trybuny i runął sześć metrów w dół na betonowe podłoże.