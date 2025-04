- Nie ukrywam, że jestem jednym z niewielu ludzi w Polsce, którzy zarobili na inwestycji w piłkę, ale zamieniłbym to na trofeum w gablocie. Czuję trochę niedosyt, jak sportowiec, który przez cztery lata przygotowywał się do igrzysk olimpijskich, a przed zawodami został zmieniony. Będę dalej wspierał klub i liczę, że razem wrócimy na mistrzowski tron - mówił Stamirowski.

Jeszcze przed ogłoszeniem zmian własnościowych w klubie doszło do roszad personalnych. Jest nowy dyrektor sportowy (Mindugas Nikolicius), nowy trener (Żeljiko Sopić), który pracę rozpoczął od zwycięstwa w Gliwicach z Piastem i nowy szef skautingu (Igor Cerina). Widzew będzie teraz bardziej "bałkański", bo choć dyrektor jest Litwinem, to ostatnie lata pracował w Chorwacji.

Robert Dobrzycki: "Będziemy wzmacniać klub rok do roku. Widzew jest najważniejszy"

- Jestem tu tylko dlatego, że dla mnie Widzew jest najważniejszy. Nie przychodzę tu dla korzyści. Chcę, żeby ten klub piął się coraz wyżej. Nie wiem kiedy zdobędziemy mistrza Polski, ale będziemy wzmacniać klub rok do roku. Zrobię wszystko, żeby Widzew był lepszy. Chciałem wejść do klubu, w momencie, w którym spadek nadal jest możliwy, bo jestem za tym klubem nieważne, w której jest lidze - tłumaczył nowy właściciel czterokrotnych mistrzów Polski.

Stadion Widzewa wypełnia się co mecz. Od kilku lat coraz głośniej mówiło się o rozbudowie obiektu. Obiekt, na którym mecze rozgrywają widzewiacy należy do miasta. Ale nowy właściciel ma asa w rękawie.

- Przy rozbudowie stadionu musimy współpracować z miastem. Nie ma sensu rozbudowywać go o kilkaset miejsc. Chcemy, żeby był znacząco większy, a to wymaga znaczących nakładów. Trzeba zacząć rozmowy z miastem już dzisiaj. Mamy cele krótkookresowe i długodystansowe. Stadion to cel długodystansowy. Mam nadzieję, że to, że jestem największym płatnikiem podatków od nieruchomości w Łodzi pomoże w rozmowach z miastem - zakończył Dobrzycki.