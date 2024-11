Awaryjnie zastąpi Lewandowskiego, mówi wprost. "Każdy młody chłopak marzy o tym"

Zieliński: zmiennicy Roberta pokażą swoją jakość

"Wiemy, jaką postacią jest Lewandowski. Jego nieobecność nas boli, ale życzymy mu zdrowia, żeby wrócił jak najszybciej do dyspozycji. Ktoś musi wejść w jego buty, na pewno mamy zawodników, którzy mają na tyle umiejętności, żeby sobie poradzić. Dadzą nam swoją jakość i ta nieobecność Roberta będzie mniejsza" - ocenił nieobecność kolegi jego zastępca w roli kapitana. "Nie pierwszy raz się zdarza, że Robert ma uraz. Po to trener powołuje tylu zawodników. Mamy wspaniałych napastników, którzy czekają na tę szansę. Teraz są dwa mecze, w których mogą pokazać swoją jakość i na pewno tam będzie " - dodał po tym, jak dopytali go dziennikarze.

"Można powiedzieć, że to była sytuacja awaryjna. W tym momencie i Hakan Calhanoglu i Kristjan Aslani mieli kontuzję i brakowało kogoś, kto mógłby na tą “szóstkę" wejść. Trener zapytał, czy mógłbym zagrać na tej pozycji. W reprezentacji 2-3 mecze zdążyłem już tak zagrać i taką trener podjął decyzję. Zawsze gram tam, gdzie trener mnie wystawi. Będę dawał maksa z siebie, by dać to, co potrafię najlepiej dla drużyny. Moja pozycja naturalna to wszyscy wiemy, jaka jest. Po raz kolejny będę mówił, że to półlewy środkowy pomocnik" - podkreślił 30-latek.