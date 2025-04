Legendarny tenisista zabrał głos ws. Igi Świątek. Nie kryje niepokoju

Iga Świątek w kwietniu 2022 roku została liderką światowego rankingu kobiecego tenisa i przez długi czas dominowała na arenie międzynarodowej, z tygodnia na tydzień powiększając swoją przewagę nad resztą stawki. Z czasem jednak rywalki "odrobiły lekcje" i zaczęły znajdywać sposoby na pokonanie pierwszej rakiety świata. Po raz pierwszy prowadzenie w rankingu Polka straciła w 2023 roku tuż po US Open, po zaledwie miesiącu udało jej się jednak ponownie wyprzedzić Arynę Sabalenkę i jeszcze przed końcem sezonu Świątek wróciła na szczyt.

Za drugim razem sytuacja była już nieco bardziej skomplikowana. Iga Świątek wycofała się z azjatyckiej części sezonu 2024, co - jak później się okazało - związane było z wpadką dopingową naszej zawodniczki. Nieobecność Polki znakomicie wykorzystała Aryna Sabalenka, która wyprzedziła największą rywalkę z rankingu, a następnie umocniła się na pozycji liderki. Numerem "jeden" w kobiecym tenisie pozostaje do tej pory i na ten moment niewiele wskazuje na to, aby sytuacja w ścisłej czołówce rankingu miała wkrótce ulec zmianie.