Dramat mistrza świata, ruszyli na pomoc. Zebrano dużą kwotę

Uszkodził rdzeń kręgowy, zebrano ponad 100 tysięcy złotych

Dwa dni wcześniej Max Dilger zaliczył paskudny upadek we Francji. Okazało się, że oprócz złamania kostki, ręki i żeber, doznał urazu kręgosłupa na odcinku piersiowym i poważnie uszkodził rdzeń kręgowy. Powrót do sportu to ostatnie, o czym teraz myśli. Niemca czeka żmudna rehabilitacja, żeby móc wrócić do sprawności.