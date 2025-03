Udany rewanż za finał mistrzostw Europy. Ewa Swoboda potwierdziła swoją pozycję

Ewa Swoboda miała drugi czas w eliminacjach, drugi też w półfinale. I wiele by pewnie dała, by mieć drugi również w tym najważniejszym biegu, gdy rozdawano medale. Tym razem jednak jakby trochę na pierwszych metrach straciła do rywalek. Do samego końca walczyła o brąz z Patrizią van der Weken z Luksemburga. I tak jak w Apeldoorn przegrała z tą rywalką, tym razem jednak nie o jedną, a o dwie setne. A złoto dla Mujingi Kambundji, która tym razem pokonała Zaynab Dosso.