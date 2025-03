Historyczny wyczyn najmłodszej polskiej olimpijki. Polacy czekali na to 28 lat

Kuriozalny finał sztafety 4x400 metrów w Nankinie. Polki ze srebrnym medalem

Zaczęła Justyna Święty-Ersetic, jej zadaniem było zejście do krawężnika możliwe wysoko, udało się to przed Australią. Stawka podzieliła się niemal od początku na dwie części: USA, Polska i Australia, a znacznie z tyłu: Chiny i Sri Lanka. Swoje zadanie wykonała także dobrze biegnąca na trzeciej zmianie Anastazja Kuś. Najmłodsza polska olimpijka w historii utrzymała drugą pozycję, którą umocniła biegnąca przed nią Aleksandra Formella.

Australijka Jemma Pollard starała się jeszcze zbliżyć do Anny Marii Gryc, ale to jej się nie udało. Pierwsze na mecze zameldowały się Amerykanki, a po nich Polki i Australijki. Tym samym Biało-Czerwone sięgnęły po srebrny medal mistrzostw świata . Był to historyczny dzień dla całej naszej sztafety, a w szczególności dla Anastazji Kuś.

Anastazja Kuś napisała historię w Nankinie. Niebywały wyczyn najmłodszej polskiej olimpijki

Trudno podsumować to inaczej - zdecydowanie warto było wysłać do Nankinu sztafetę 4x400 metrów, która dołączona została do rywalizacji w finale halowych mistrzostw świata dopiero 11 dni temu. Był to jedyny medal wywalczony przez polskich lekkoatletów w trakcie tej imprezy.