Pełna swoboda naszej polskiej Swobody. Ewa w finale mistrzostw świata

Polka pojawiła się na starcie w ostatniej serii, co teoretycznie było dla niej pewnym utrudnieniem. W razie awansu miałaby bowiem o ponad kwadrans mniej czas na odpoczynek od Zaynab Dosso.

A Włoszka pojawiła się w pierwszym biegu, mistrzyni Europy pewnie go wygrała. Czas - 7.07 s - nie jest bowiem może jakiś szczególnie wybitny, ale Dosso była najszybsza już na pierwszych metrach, a później spokojnie kontrolowała przebieg rywalizacji.

A później pojawiła się Swoboda. Ruszyła świetnie i to prowadzenie utrzymała do samego końca. Wygrała w czasie 7.11 s - był to drugi wynik półfinałów, gorszy tylko od Dosso. Awansowała też Rani Rosius z Belgii, z czasem 7.15 s. Ale Amerykanka Mikiah Brisco już nie (7.19 s). Cieszyli się Chińczycy, Liang znalazła się w finale.