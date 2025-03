Rekord życiowy mistrzyni Europy. I potężna sensacja w finale w Nankinie

Po paryskich igrzyskach Anna Wielgosz była podłamana - i nie chodzi o to, że nie zdołała awansować z biegu eliminacyjnego do półfinału, bo dostała drugą szansę - w repasażu. I w nim też się nie liczyła, a przecież dwa miesiące wcześniej w Rzymie pobiła rekord życiowy. Zdecydowała się na radykalną zmianę, trenerem został mąż Marcin. I w tym zestawieniu przygotowywali się do zmagań zimowych w których doświadczonej zawodniczce szło jednak raczej gorzej niż latem.

