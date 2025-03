Drugi czas w środku polskiej nocy. Błysk Ewy Swobody na finiszu w Nankinie

Polka przyleciała więc do Chin z nadzieją na rewanż, a już nocne, wg naszego czasu, eliminacje pokazały, że jest to możliwe. Nie dlatego, że Polka biega nagle o kilka setnych szybciej, choć może w decydujących wyścigach tak będzie. Można jednak odnieść wrażenie, że jej rywalka z Luksemburga jest już trochę zmęczona sezonem. Van der Weken zaczęła bowiem zmagania o kilka tygodni szybciej niż Polka.

Drugi czas Ewy Swobody w eliminacjach HMŚ w Nankinie. I satysfakcja na mecie

Swoboda zaś pobiegła w piątej serii, przedostatniej. Sama reakcja na strzał nie była zła (0.152 s), ale na wyjściu z bloków dużo straciła. Na tyle, że znalazła się wyraźnie za Chinką Xiaojiang Liang . I wyprzedziła rywalkę o jedną setną na samej kresce, świetnie fiiszując. I to właśnie daje duży optymizm, bo wcześniej ego przyspieszenia na końcu brakowało.

Polka uzyskała 7.16 s, Chinka 7.17 s,, co jest wyrównaniem jej rekordu życiowego. - Jak wyszedł start? Nie będę mówiła, bo był dramat. No ale nie potrafiłam się skupić - powiedziała w TVP Sport. - Chcę wrócić do hotelu, odpocząć, przespać się. I będzie dobrze - mówiła.