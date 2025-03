Rekord Polski Pii Skrzyszowskiej. Trzy tysięczne sekundy zdecydowały o medalu

To był absolutnie kosmiczny finał mistrzostw świata. Pięć zawodniczek zmieściło się w trzech setnych sekundy, a nasza Pia Skrzyszowska mogła się i cieszyć, i płakać. Cieszyć, bo pobiegła najlepiej w historii, pobiła 45-letni rekord Polski Zofii Bielczyk, od dziś to 7.74 s. A płakać, bo wystarczyło to do czwartej pozycji, brązowy medal przegrała z Ackerę Nugent o trzy tysięczne sekundy. A złoto ponownie dla Bahamki Devynne Charlton.