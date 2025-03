Koszmar polskiego kandydata do medalu. A prowadził na ostatnim płotku

Zastanawialiśmy, się czy Jakub Szymański jako pierwszy w historii pokona pod dachem Granta Hollowaya? Był w świetnej formie, przyleciał do Nankinu dużo wcześniej, by poznać halę, zaaklimatyzować się. I awans do finału miał być dla niego "bułką z masłem". Polak miał wyraźną przewagę na ostatnim płotku. I uderzył w ten płotek, a później potknął się, stracił rytm. Finiszował trzeci, z czasem 7.63 s. I to mu ostatecznie nie wystarczyło do miejsca w finale, choć polska ekipa złożyła protest. Został odrzucony. Nie awansował też Krzysztof Kiljan.