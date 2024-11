Mecz Igi Świątek z Darią Kasatkiną nie miał sportowej wagi - Rosjanka nie mogła awansować do półfinałów WTA Finals, bo dopiero co przyjechała do Rijadu za kontuzjowaną Jessicę Pegulę. Jeden mecz to za mało, by utworzyć tzw. małą tabelę z innymi zawodniczkami. Rezygnacja z dalszego udziału Amerykanki spowodowała też, że raszynianka ma szansę na awans do najlepszej czwórki imprezy nawet z jednym zwycięstwem. Teraz już i tak wiadomo, że ma dwie wygrane, ale o jej losach turniejowych zadecyduje Coco Gauff. Jeśli pokona Barborę Krejcikovą, zobaczymy naszą rodaczkę w dalszej akcji w półfinale przeciwko Arynie Sabalence. Triumf Czeszki z kolei wyeliminuje czterokrotną mistrzynię Rolanda Garrosa.

Reklama