"Żelazny Polak" zaatakowany. Tuż przed debiutem, milimetry od tragedii

Sporo strachu najadł się niedawno Mariusz Książkiewicz. "Żelazny Polak", który bryluje za oceanem, został zaatakowany tuż pod swoim domem. Błyskawicznie trafił do szpitala, gdzie życie uratowali mu lekarze. To właśnie w placówce medycznej usłyszał on mrożące krew w żyłach słowa. Sportowiec dowiedział się, że od śmierci dzieliły go zaledwie milimetry.