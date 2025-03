Potwierdziły się złe wieści dla Świątek. Oficjalny komunikat WTA, Sabalenka ma co świętować

Bolesna porażka ze 140. rakietą świata, a teraz to. Ranking nie pozostawia złudzeń

Historyczny sukces Mai Chwalińskiej. Jest też "debiut" rywalki Świątek

Coco Gauff traci do niej ponad 1400 punktów (6063) i w najbliższym czasie raczej nie wyprzedzi raszynianki. Czwarta w rankingu Jessica Pegula traci do Polki już ponad 1600 punktów. Odnotować za to należy życiowy wynik Mai Chwalińskiej, która w najnowszym zestawieniu wskoczyła ze 121. aż na 105. pozycję. To najlepszy wynik w jej karierze.