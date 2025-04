Smutek u Andriejewych w Charleston. Nie dojdzie do starcia z Jeleną Ostapenko

20-letnia Erika szybciej wskoczyła do zawodowej rywalizacji niż młodsza od niej o trzy lata Mirra, dziś jednak są na zupełnie różnych biegunach. 17-latka wygrała wielkie turnieje w Dubaju i Indian Wells, jest w ścisłej czołówce. A Erika nigdy w niej na dobrą sprawę nie była , ale jesienią zeszłego roku zajmowała 65. miejsce w rankingu WTA. A stąd już nie jest tak daleko, by regularnie grać z najlepszymi.

Wielkie problemy w 2025 roku Eriki Andriejewej. Kompletny rozjazd w porównaniu do młodszej siostry

Porażkę Eriki Andriejewej w Miami z Eliną Awaesjan można było rozumieć, po trzysetowej walce z zawodniczką znacznie wyżej notowaną. Przeniosła się na mniejszy turniej WTA 125 w Puerto Vallarta, w drugim tygodniu zmagań na Florydzie, została nawet rozstawiona. Wygrała pierwsze spotkanie z grającą z dziką kartą Meksykanką Claudią Sofią Martinez Soli s, ale to akurat wyczynem nie było, bo rywalka ma ledwie kilka punktów w rankingu WTA i jest klasyfikowana poza tysiącem najlepszych tenisistek. A później przegrała już Australijką Maddison Inglis , niżej notowaną od siebie. I to mogło zaboleć.

JAMIE SQUIRE/Getty Images via AFP&Wu Zhizun / XINHUA / Xinhua via AFP / AFP

Erika (z lewej) i Mirra Andriejewe / JAMIE SQUIRE/Getty Images via AFP&Wu Zhizun / XINHUA / Xinhua via AFP / AFP

Tyle że losowanie w cenionym turnieju WTA 500 w Charleston potoczyło się po myśli Rosjanki, dolosowano do niej kwalifikantkę. Tą została doświadczona Louisa Chirico, która swój szczyt w karierze miała wiele lat temu. Wiosną 2016 roku niespełna 20-letnia Amerykanka dotarła do WTA 1000 w Madrycie, wyeliminowała kilka świetnych rywalek. I wkrótce znalazła się na 56. miejscu w rankingu.

WTA 500 w Charleston. Erika Andriejewa kontra Louisa Chirico. Zmarnowana szansa 20-latki z Krasnojarska

W tym roku Amerykanka mierzyła się już z zawodniczką z pierwszej setki, pokonała w challengerze w Cancun Argentynkę Marię Lourdes Carle, by później przegrać z naszą Katarzyną Kawą. Do starcia z Andriejewą przystąpiła po udanych kwalifikacjach, w piątym gemie dokonała też pierwszego przełamania. A w końcówce seta męczyła się by go skończyć. Wykorzystała dopiero szóstą szansę, wygrała jednak 6:4.